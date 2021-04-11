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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 19:48
lloydbanksua написав:
Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?
Скорее всего, да. Но точно узнаете в понедельник-вторник.
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Flamingo
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49
lloydbanksua написав:
Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?
99%, что возьмут 0,5% после проводки.
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Striker
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Додано: Нед 11 кві, 2021 04:48
Flamingo, Striker значит как раз протестируем новые тарифы, о результате отпишусь.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:24
Striker написав: lloydbanksua написав:
Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?
99%, что возьмут 0,5% после проводки.
Блокировка срабатывает в момент авторизации, если сумма в выписке соответствует переводу, то комиссии не будет.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45
как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%
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Hack-Stock
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:48
Hack-Stock написав:
как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%
Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.
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kreuz
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:50
kreuz написав: Hack-Stock написав:
как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%
Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.
но в тарифах есть "P2P сервисами банка - 0%", вот только где эти сервисы банка
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Hack-Stock
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04
Hack-Stock написав: kreuz написав: Hack-Stock написав:
как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%
Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.
но в тарифах есть "P2P сервисами банка - 0%", вот только где эти сервисы банка
СЭП отправленный через икону/нео идёт по тарифам иконы.
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vitaliy_berdinskikh
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