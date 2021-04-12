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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:48

  lloydbanksua написав:Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?

Скорее всего, да. Но точно узнаете в понедельник-вторник.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49

  lloydbanksua написав:Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?

99%, что возьмут 0,5% после проводки.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 04:48

Flamingo, Striker значит как раз протестируем новые тарифы, о результате отпишусь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:24

  Striker написав:
  lloydbanksua написав:Если я сегодня потянул P2P с One card - в понедельник возьмут 0.5% по новым тарифам?

99%, что возьмут 0,5% после проводки.


Блокировка срабатывает в момент авторизации, если сумма в выписке соответствует переводу, то комиссии не будет.
GXL
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45

Re: Конкорд

как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:48

  Hack-Stock написав:как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%

Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:50

  kreuz написав:
  Hack-Stock написав:как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%

Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.


но в тарифах есть "P2P сервисами банка - 0%", вот только где эти сервисы банка
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04

  Hack-Stock написав:
  kreuz написав:
  Hack-Stock написав:как теперь без комиссии толкать с коня? В необанке рисует 0.5%

Виглядає, що тілько СЕП лишили безоплатним.


но в тарифах есть "P2P сервисами банка - 0%", вот только где эти сервисы банка

СЭП отправленный через икону/нео идёт по тарифам иконы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:38

  GXL написав: Блокировка срабатывает в момент авторизации, если сумма в выписке соответствует переводу, то комиссии не будет.

Так и есть, сегодня комиссии не снялось за то, что тянул с лучшего в субботу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:51

СЭП на ПУМБ дошёл за 19 минут :)
mikos
 
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