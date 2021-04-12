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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:53

  mikos написав:СЭП на ПУМБ дошёл за 19 минут :)

ну вооо, и р2р не нужен (в опердень) :)
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:25

  clientage написав:
  mikos написав:СЭП на ПУМБ дошёл за 19 минут :)

ну вооо, и р2р не нужен (в опердень) :)

Ключевое слово "опердень". А на выходных надо готовить "аэродром подскока".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:33

  Искатель написав:
  clientage написав:
  mikos написав:СЭП на ПУМБ дошёл за 19 минут :)

ну вооо, и р2р не нужен (в опердень) :)

Ключевое слово "опердень". А на выходных надо готовить "аэродром подскока".

Адназначна. И Луший теперь тута в пролёте, хай отдыхает :roll:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34061
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 964965966967
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