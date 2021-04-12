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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:25
Ключевое слово "опердень". А на выходных надо готовить "аэродром подскока".
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Искатель
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:33
Искатель написав:
Ключевое слово "опердень". А на выходных надо готовить "аэродром подскока".
Адназначна. И Луший теперь тута в пролёте, хай отдыхает
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17
За такой заград - из принципа вынес всё под ноль.
Не соседками едиными
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mustbe
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:18
mustbe написав:
За такой заград - из принципа вынес всё под ноль.
Не соседками едиными
Принцип - дело хорошее.
Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".
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