ну вооо, и р2р не нужен (в опердень)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:53
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:25
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:33
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17
За такой заград - из принципа вынес всё под ноль.
Не соседками едиными
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:18
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:16
Re: Конкорд
Пришла сумма по тропинке. Хотел моней стянуть всё до копейки - не достаточно средств написало.
Новые тарифы таки работают.
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:35
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:52
+100
Сидел у соседок и не жужжал, всё устраивало.
Ввели заград - заставили осмотреться по сторонам.
Оказалось - их кактус далеко не уникальный и не лучший.
Хай стригут копейки с оленей, а со свыней сосут лапу.
ЗЫ. Да и соседка Лена не пустила в ЦУП необанки )
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:03
Re: Конкорд
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:21
Не пустили. Видать - дискриминировали по гендерному признаку )
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