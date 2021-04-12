А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать Там перебор...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 07:21
А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать Там перебор...
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:06
Кредитная КоКо
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:42
У світлі останніх подій почну використовувати Назбиратус на БВР - 7% на залишок (форвард переповнений)
А які ще накопичувальні рахунки порадите, де гарний відсоток і легко/швидко виводяться кошти?
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:26
А скока вам надо %%?
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