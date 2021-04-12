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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 07:21
klug написав: Искатель написав:
Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".
Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?
А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:06
Искатель написав: klug написав: Искатель написав:
Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".
Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?
А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать
Там перебор...
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:42
У світлі останніх подій почну використовувати Назбиратус на БВР - 7% на залишок (форвард переповнений)
А які ще накопичувальні рахунки порадите, де гарний відсоток і легко/швидко виводяться кошти?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:26
Искатель написав: klug написав: Искатель написав:
Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".
Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?
А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать
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А скока вам надо %%?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:42
теперь вывод только через сэп?
скатился банк ниже некуда,хуже только пумб с бесполезной поддержкой
а как хорошо он начинал
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zoawlhxc
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:44
zoawlhxc написав:
хуже только пумб с бесполезной поддержкой
у ПУМБ-а есть бесплатный вывод с карты на карту, так что он точно не хуже.
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13
vitaliy_berdinskikh написав: zoawlhxc написав:
хуже только пумб с бесполезной поддержкой
у ПУМБ-а есть бесплатный вывод с карты на карту, так что он точно не хуже.
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
но при возникновении проблемы в пумб звонить бесполезно
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18
zoawlhxc написав:
теперь вывод только через сэп?
скатился банк ниже некуда,хуже только пумб с бесполезной поддержкой
а как хорошо он начинал
все банки деградируют из-за дешёвых денег потому что ни вкладчики, ни клиенты на другие бесплатные услуги им стали не нужны.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:04
vitaliy_berdinskikh написав:
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
Так они ещё и комиссию ввел за пополнение виртуалки?
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