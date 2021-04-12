RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:21

  klug написав:
  Искатель написав:Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".

Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?

А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать :) Там перебор...
Искатель
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 22.02.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:06

  Искатель написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".

Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?

А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать :) Там перебор...

Кредитная КоКо :roll:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6111
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:42

У світлі останніх подій почну використовувати Назбиратус на БВР - 7% на залишок (форвард переповнений)

А які ще накопичувальні рахунки порадите, де гарний відсоток і легко/швидко виводяться кошти?
Dimaa
 
Повідомлень: 73
З нами з: 09.06.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:26

  Искатель написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Но я лично исповедую принцип: "Взять от банка по максимуму".

Але чи принципово від якого? Який сенс жувати кактус, якщо можна деінде отримати не гірший результат?

А у кого еще на моменте есть 7% на остаток на текущем/карточном счету?
Дебетовую КоКо не предлагать :) Там перебор...

А скока вам надо %%?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4684
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:42

теперь вывод только через сэп?
скатился банк ниже некуда,хуже только пумб с бесполезной поддержкой
а как хорошо он начинал
zoawlhxc
 
Повідомлень: 192
З нами з: 22.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:44

Re: Конкорд

  zoawlhxc написав:хуже только пумб с бесполезной поддержкой

у ПУМБ-а есть бесплатный вывод с карты на карту, так что он точно не хуже.
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 06.08.19
Подякував: 861 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zoawlhxc написав:хуже только пумб с бесполезной поддержкой

у ПУМБ-а есть бесплатный вывод с карты на карту, так что он точно не хуже.
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.

но при возникновении проблемы в пумб звонить бесполезно
zoawlhxc
 
Повідомлень: 192
З нами з: 22.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18

  zoawlhxc написав:теперь вывод только через сэп?
скатился банк ниже некуда,хуже только пумб с бесполезной поддержкой
а как хорошо он начинал

все банки деградируют из-за дешёвых денег потому что ни вкладчики, ни клиенты на другие бесплатные услуги им стали не нужны.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6661
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:04

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.


Так они ещё и комиссию ввел за пополнение виртуалки?
Amid
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 12.06.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 965966967968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, dect13, Google Feedfetcher, Spring, vollena71, Искатель, Тракторист і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9679)
13.04.2021 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.