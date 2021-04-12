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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:28

вывел на прошлой недели всю грн. с карт.
стал банк не интересным для меня с их комиссиями.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:46

  Игорь Алексеевич написав:вывел на прошлой недели всю грн. с карт.
стал банк не интересным для меня с их комиссиями.

Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними.
В СоСо поки такі часи не наступили.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:49

  Квесторе_поверніться написав:Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними

Так нет никакого желания с ними бороться.
Хай борятся сами с собой
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:57

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними

Так нет никакого желания с ними бороться.
Хай борятся сами с собой

І вони і ми хочем на банці заробляти...але правила диктують вони.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58

  Amid написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.


Так они ещё и комиссию ввели за пополнение виртуалки?

Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.

В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.

В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.

Где вы такие карты находите, с комисом за вход ?
Ваня, дебетка, виртуалка - вход без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amid написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.


Так они ещё и комиссию ввели за пополнение виртуалки?

Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.

В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.


так у пумба вход и выход на карты др. банков без комиссии.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08

Re: Конкорд

  mustbe написав:дебетка

Тут не завджи.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:11

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:дебетка

Тут не завджи.

Подскажите - как пополнить дебетку с комисом ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:14

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:дебетка

Тут не завджи.

Подскажите - как пополнить дебетку с комисом ? )

СЕПом від фізика.
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