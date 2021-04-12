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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:28
вывел на прошлой недели всю грн. с карт.
стал банк не интересным для меня с их комиссиями.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:46
Игорь Алексеевич написав:
вывел на прошлой недели всю грн. с карт.
стал банк не интересным для меня с их комиссиями.
Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними.
В СоСо поки такі часи не наступили.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:49
Квесторе_поверніться написав:
Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними
Так нет никакого желания с ними бороться.
Хай борятся сами с собой
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mustbe
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:57
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Банка стає нецікавою коли комісії стають непереборними
Так нет никакого желания с ними бороться.
Хай борятся сами с собой
І вони і ми хочем на банці заробляти...але правила диктують вони.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Amid написав: vitaliy_berdinskikh написав:
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
Так они ещё и комиссию ввели за пополнение виртуалки?
Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.
В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:02
vitaliy_berdinskikh написав:
Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.
В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.
Где вы такие карты находите, с комисом за вход ?
Ваня, дебетка, виртуалка - вход без комиса
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mustbe
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:02
vitaliy_berdinskikh написав: Amid написав: vitaliy_berdinskikh написав:
И у ПУМБа нет комиссии за пополнение счёта.
Так они ещё и комиссию ввели за пополнение виртуалки?
Для виртуалки ещё нет, на других уже давно да.
В ПУМБ-е в принципе нет такой комиссии. Так что взвешивая кто большее говно - за комиссию на безналичные пополнения из других банков я однозначно отдаю награду Конкорду. У кого-то другого конечно могут быть другие критерии, но для меня комиссия на входящие это практически слово "стоп". Конкорд единственное исключение и то только потому что есть виртуалки позволяющие пропетлять.
так у пумба вход и выход на карты др. банков без комиссии.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08
mustbe написав:
дебетка
Тут не завджи.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:11
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
дебетка
Тут не завджи.
Подскажите - как пополнить дебетку с комисом ? )
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mustbe
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:14
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
дебетка
Тут не завджи.
Подскажите - как пополнить дебетку с комисом ? )
СЕПом від фізика.
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Квесторе_поверніться
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