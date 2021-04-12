Додано: Вів 13 кві, 2021 13:14

mustbe написав: дебетка дебетка

12.04

8. Зарахування коштів:

8.2. -перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%

минимум сНо мне помнится что и раньше это было. Если бы не было, то я бы ещё в началe 2020 открыл счёт в Конкорде так как давно искал ещё один банк. Но именно входящие и исходящие комиссии меня останавливали, пока благодаря этой ветке я не узнал что тарифы Конкорда это романс Темно-вишневая шаль с пятнами от рыбы "тут играем - тут не играем, а смотрим в тарифы иконы".Ну и виртуалку ж я для чего-то открывал сразу после того как открыл депозит - наверное тоже для того чтобы ещё в январе 2021 обойти комиссию за СЭП.