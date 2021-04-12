8. Зарахування коштів: 8.2. -перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Но мне помнится что и раньше это было. Если бы не было, то я бы ещё в началe 2020 открыл счёт в Конкорде так как давно искал ещё один банк. Но именно входящие и исходящие комиссии меня останавливали, пока благодаря этой ветке я не узнал что тарифы Конкорда это романс Темно-вишневая шаль с пятнами от рыбы "тут играем - тут не играем, а смотрим в тарифы иконы".
Ну и виртуалку ж я для чего-то открывал сразу после того как открыл депозит - наверное тоже для того чтобы ещё в январе 2021 обойти комиссию за СЭП.
Искатель написав:Сейчас главное - не прозевать объявление, когда они СЭП сделают платным...
Вот тут да, но я уверен, что будет ещё много времени выйти отсюда вдруг чего. Я всё ещё держу здесь под 7%, но новые доходы буду закидывать на Сберегательный счёт в Форварде, где тоже 7%. А с Конкорда сейчас потихоньку СЭПлю по кредиткам и на текущие нужды. ЛуДший умер как опер. банк, но подержать под 7% пока можно. Для быстрых переводов буду использовать Коко дебетку (тянучкой, естественно), подпитывая её со Сбера до 15к на следующий опер. день.