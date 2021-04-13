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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:14

Re: Конкорд

  mustbe написав:дебетка

минимум с 12.04.
https://concord.ua/uploads/redactor/605c49b6132f3.pdf
8. Зарахування коштів:
8.2. -перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%


Но мне помнится что и раньше это было. Если бы не было, то я бы ещё в началe 2020 открыл счёт в Конкорде так как давно искал ещё один банк. Но именно входящие и исходящие комиссии меня останавливали, пока благодаря этой ветке я не узнал что тарифы Конкорда это романс Темно-вишневая шаль с пятнами от рыбы "тут играем - тут не играем, а смотрим в тарифы иконы".

Ну и виртуалку ж я для чего-то открывал сразу после того как открыл депозит - наверное тоже для того чтобы ещё в январе 2021 обойти комиссию за СЭП.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:26

Ну, не знаю как сейчас, но в прошлом году сэп на дебетку был без комиса.
Впрочем - это уже не важно, пропал калабуховский дом
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:48

Сейчас главное - не прозевать объявление, когда они СЭП сделают платным...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:50

  Искатель написав:Сейчас главное - не прозевать объявление, когда они СЭП сделают платным...

Вот тут да, но я уверен, что будет ещё много времени выйти отсюда вдруг чего. Я всё ещё держу здесь под 7%, но новые доходы буду закидывать на Сберегательный счёт в Форварде, где тоже 7%. А с Конкорда сейчас потихоньку СЭПлю по кредиткам и на текущие нужды.
ЛуДший умер как опер. банк, но подержать под 7% пока можно. Для быстрых переводов буду использовать Коко дебетку (тянучкой, естественно), подпитывая её со Сбера до 15к на следующий опер. день.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:54

Re: Конкорд

  Striker написав:новые доходы буду закидывать на Сберегательный счёт в Форварде

а чи є бонуси за відкриття цього рахунку чи КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:59

  stas_rst написав:а чи є бонуси за відкриття цього рахунку чи КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую

Наскільки я знаю - ні. Але це треба шукати в темі Форварда, бо в мене була ціль тільки відкрити ще один "кошик для яєць" з швидким доступом, а на рахунок додаткових плюшок також міг пропустити.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:42

  Искатель написав:Сейчас главное - не прозевать объявление, когда они СЭП сделают платным...

И тогда из банка уйдут 90% клиентов.
Останутся только зарплатники (если они есть).
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:10

  Striker написав:Для быстрых переводов буду использовать Коко дебетку (тянучкой, естественно), подпитывая её со Сбера до 15к на следующий опер. день.

Тут надо быть осторожным.
Тянучка с визы проводится на день больше, чем с мастера.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:53

  mustbe написав:Тут надо быть осторожным.
Тянучка с визы проводится на день больше, чем с мастера.

Выписка наше всё. Но спасибо за предупреждение.
Striker
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  #<1 ... 967968969970
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