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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:10
klug написав:
З високою ймовірністю 90% клієнтів взагалі не знають, що таке СЕП
и это печалит не меньше чем запутанные тарифы Конкорда
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:28
tmp01 написав:
И тогда из банка уйдут 90% клиентов.
Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.
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ricardo
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:00
ricardo написав: tmp01 написав:
И тогда из банка уйдут 90% клиентов.
Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.
Так це, можливо, був не правильний термінал.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:03
ricardo, скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Оплачуйте накладений платіж на користь ФОП чи юрособи, які мають договір із Новою поштою.
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MASolomko
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:26
MASolomko написав:
скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Дякую за пояснення. Замовив, як завжди, в інтернет-магазині. А як там вони себе позиціонують, мені не відомо.
Кредитними коштами не користуюсь.
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ricardo
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