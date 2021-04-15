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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:10

Re: Конкорд

  klug написав:З високою ймовірністю 90% клієнтів взагалі не знають, що таке СЕП

и это печалит не меньше чем запутанные тарифы Конкорда
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:28

Re: Конкорд

  tmp01 написав:И тогда из банка уйдут 90% клиентов.

Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:00

  ricardo написав:
  tmp01 написав:И тогда из банка уйдут 90% клиентов.

Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.

Так це, можливо, був не правильний термінал.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:03

Re: Конкорд

ricardo, скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Оплачуйте накладений платіж на користь ФОП чи юрособи, які мають договір із Новою поштою.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:26

  MASolomko написав:скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.

Дякую за пояснення. Замовив, як завжди, в інтернет-магазині. А як там вони себе позиціонують, мені не відомо.
Кредитними коштами не користуюсь.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:31

  ricardo написав:
  MASolomko написав:скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.

Дякую за пояснення. Замовив, як завжди, в інтернет-магазині. А як там вони себе позиціонують, мені не відомо.
Кредитними коштами не користуюсь.

Это все из-за хитросделаного продавана. Дело в том что если продавец получает платеж как честное юрлицо - ваша оплата наложки будет идти как честная покупка. А если как хитросделаный физик на карту физика - то как р2р перевод. Некоторые банкы (приват моня) после шкандаля пару лет назад повводили запреты на оплату таких переводов с кредитных. Чтобы таки оплатить надо там позвонить на горячку и дать согласие на повышение этого лимита. Ну а в коне получается после ввода заград тарифа на р2р вы попали на такую неприятность
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:05

Деньги, отправленные из Укргаза на Конкорд еще 29 марта, до сих пор "висят в воздухе", точнее, болтаются на банковском транзитном счету.
Все попытки их забрать, требования если не зачислить, то хотя бы вернуть на счет отправителя, ни к чему не привели.
Искатель
 
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