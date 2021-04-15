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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:10
klug написав:
З високою ймовірністю 90% клієнтів взагалі не знають, що таке СЕП
и это печалит не меньше чем запутанные тарифы Конкорда
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:28
tmp01 написав:
И тогда из банка уйдут 90% клиентов.
Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.
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ricardo
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:00
ricardo написав: tmp01 написав:
И тогда из банка уйдут 90% клиентов.
Все, панове. Я теж звалюю. Раніше оплата в Новій Пошті за товар називалась "Novapay", і за неї йшов кешбек.
А сьогодні це пішло як "Дебетная часть перевода" і за це зняло 0.5% від суми.
Так це, можливо, був не правильний термінал.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:03
ricardo, скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Оплачуйте накладений платіж на користь ФОП чи юрособи, які мають договір із Новою поштою.
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MASolomko
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:26
MASolomko написав:
скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Дякую за пояснення. Замовив, як завжди, в інтернет-магазині. А як там вони себе позиціонують, мені не відомо.
Кредитними коштами не користуюсь.
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ricardo
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:31
ricardo написав: MASolomko написав:
скоріше за все, Ви оплатили накладений платіж на користь фізичної особи. Кешбек ні один банк за таку операцію не надасть, оскільки такі операції Нова пошта проведе як P2P-переказ коштів. За кредитні кошти й ще доплатите банку.
Дякую за пояснення. Замовив, як завжди, в інтернет-магазині. А як там вони себе позиціонують, мені не відомо.
Кредитними коштами не користуюсь.
Это все из-за хитросделаного продавана. Дело в том что если продавец получает платеж как честное юрлицо - ваша оплата наложки будет идти как честная покупка. А если как хитросделаный физик на карту физика - то как р2р перевод. Некоторые банкы (приват моня) после шкандаля пару лет назад повводили запреты на оплату таких переводов с кредитных. Чтобы таки оплатить надо там позвонить на горячку и дать согласие на повышение этого лимита. Ну а в коне получается после ввода заград тарифа на р2р вы попали на такую неприятность
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:05
Деньги, отправленные из Укргаза на Конкорд еще 29 марта, до сих пор "висят в воздухе", точнее, болтаются на банковском транзитном счету.
Все попытки их забрать, требования если не зачислить, то хотя бы вернуть на счет отправителя, ни к чему не привели.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:53
Дали почти пачку долларов без предзаказа, номера по порядку.
Не покупка, а старые накопления (если это важно)
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