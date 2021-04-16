С Нео или икОны отправляли?
Я вот пульнул СЭП с Нео седня около 11:00, посмотрю как дойдет.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 11:42
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:06
clientage отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:09
СЭП из Нэо
В 12:47 пришла СМСка, шо ушло... Т.е. Конь долго выпускал, почти 1час, но таки выпустил.
В 13:02 у Мони появилась квиташка, шо пришло.
В принципе: 15 мин и в дамках, меня устраивает. У некоторых банок только синхра с картсчетом по 30 мин идет.
Правда не известно как это все будет на больших суммах, от 10..50К, например
ПС. Еще и в Вс. проверю
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:15
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