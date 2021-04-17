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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:42

  Hack-Stock написав:вчера отправил СЭП на моно в 18:30, зашли в 01:11

С Нео или икОны отправляли?
Я вот пульнул СЭП с Нео седня около 11:00, посмотрю как дойдет.
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:06

clientage отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:09

СЭП из Нэо

  Кассандра написав:clientage отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит :roll:

В 12:47 пришла СМСка, шо ушло... Т.е. Конь долго выпускал, почти 1час, но таки выпустил.
В 13:02 у Мони появилась квиташка, шо пришло.
В принципе: 15 мин и в дамках, меня устраивает. У некоторых банок только синхра с картсчетом по 30 мин идет.
Правда не известно как это все будет на больших суммах, от 10..50К, например

ПС. Еще и в Вс. проверю :wink:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:15

  Кассандра написав:clientage отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит :roll:


У мене на Ощад за годинку СЕП прийшов
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:49

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:вчера отправил СЭП на моно в 18:30, зашли в 01:11

С Нео или икОны отправляли?
Я вот пульнул СЭП с Нео седня около 11:00, посмотрю как дойдет.

с нео
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:49

Re: Конкорд

Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы?

Сервис временно недоступен. C 06:00 до 09:00 ведутся технические работы! Приносим свои извинения за временные неудобства!


Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх :|
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы? Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх

У меня тоже не работает - "Внутренняя ошибка сервера".
Update. Заработало.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:18

  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы? Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх

У меня тоже не работает - "Внутренняя ошибка сервера".

Вже працює.
kreuz
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  #<1 ... 969970971972
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