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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 11:42
Hack-Stock написав:
вчера отправил СЭП на моно в 18:30, зашли в 01:11
С Нео или икОны отправляли?
Я вот пульнул СЭП с Нео седня около 11:00, посмотрю как дойдет.
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clientage
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:06
clientage
отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит
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Кассандра
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:09
Кассандра написав:clientage
отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит
В 12:47 пришла СМСка, шо ушло... Т.е. Конь долго выпускал, почти 1час, но таки выпустил.
В 13:02 у Мони появилась квиташка, шо пришло.
В принципе: 15 мин и в дамках, меня устраивает. У некоторых банок только синхра с картсчетом по 30 мин идет.
Правда не известно как это все будет на больших суммах, от 10..50К, например
ПС. Еще и в Вс. проверю
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clientage
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:15
Кассандра написав:clientage
отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит
У мене на Ощад за годинку СЕП прийшов
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Dimaa
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Додано: Суб 17 кві, 2021 17:49
clientage написав: Hack-Stock написав:
вчера отправил СЭП на моно в 18:30, зашли в 01:11
С Нео или икОны отправляли?
Я вот пульнул СЭП с Нео седня около 11:00, посмотрю как дойдет.
с нео
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Hack-Stock
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:49
Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы?
Сервис временно недоступен. C 06:00 до 09:00 ведутся технические работы! Приносим свои извинения за временные неудобства!
Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 18 кві, 2021 07:53
vitaliy_berdinskikh написав:
Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы? Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх
У меня тоже не работает - "Внутренняя ошибка сервера".
Update. Заработало.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:18
lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Я прозевал анонс или банк без предупреждения врубил тех.работы? Только хотел похвалить из за ночной перевод на моно, а они .... эх
У меня тоже не работает - "Внутренняя ошибка сервера".
Вже працює.
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kreuz
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:40
clientage написав: Кассандра написав:clientage
отпишитесь по факту, плиз. Но походу конь его сегодня не выпустит
В 12:47 пришла СМСка, шо ушло... Т.е. Конь долго выпускал, почти 1час, но таки выпустил.
В 13:02 у Мони появилась квиташка, шо пришло.
В принципе: 15 мин и в дамках, меня устраивает. У некоторых банок только синхра с картсчетом по 30 мин идет.
Правда не известно как это все будет на больших суммах, от 10..50К, например
ПС. Еще и в Вс. проверю
Седня (Вс.) с Нэо на Моню пульнул в 12:44, ушло типа в 13:02, появилось у Мони в 13:51.
Ну таак сибе, но хоодит
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clientage
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:02
А які банки в нелілю СЕПи приймають?
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Квесторе_поверніться
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