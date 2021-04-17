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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:20
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:25
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:35
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