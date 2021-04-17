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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:25

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:А які банки в нелілю СЕПи приймають?

https://mustbe.ml/tables/sep_23x7

Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:35

  Квесторе_поверніться написав:Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.

Так напишіть mustbe повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:45

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.

Так напишіть mustbe повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.

Треба буде ше раз потестити...шоб щось не напутав.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.

Так напишіть mustbe повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.

Треба буде ше раз потестити...шоб щось не напутав.

Вот именно. Поскольку мой реальный кейс такой - буквально в прошлый четверг пулял с СоСо на КоКо в 18:01. В итоге в Фарсе увидел деньги только в пятницу утром :(
Flamingo
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  #<1 ... 970971972973
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