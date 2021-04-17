Striker написав:
https://mustbe.ml/tables/sep_23x7
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:25
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00 на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:35
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:45
Треба буде ше раз потестити...шоб щось не напутав.
Додано: Нед 18 кві, 2021 15:28
Вот именно. Поскольку мой реальный кейс такой - буквально в прошлый четверг пулял с СоСо на КоКо в 18:01. В итоге в Фарсе увидел деньги только в пятницу утром
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