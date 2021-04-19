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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:25
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00
на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:35
Квесторе_поверніться написав:
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00
на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Так напишіть mustbe
повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.
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Striker
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:45
Striker написав: Квесторе_поверніться написав:
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00
на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Так напишіть mustbe
повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.
Треба буде ше раз потестити...шоб щось не напутав.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:28
Квесторе_поверніться написав: Striker написав: Квесторе_поверніться написав:
Корисна таличка...але мусить дороблюватись.
З СоСо відправляв в будній день в 19-00
на Фарс. Фарс прийняв в той самий день.
Так напишіть mustbe
повідомлення, щоб він зробив зміни в табличці. Зробіть свій вклад. Так і треба доповнювати і доводити до повної картини.
Треба буде ше раз потестити...шоб щось не напутав.
Вот именно. Поскольку мой реальный кейс такой - буквально в прошлый четверг пулял с СоСо на КоКо в 18:01. В итоге в Фарсе увидел деньги только в пятницу утром
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Додано: Вів 20 кві, 2021 12:00
vitaliy_berdinskikh написав:
Попадались конечно красивые одноразовые пароли, особенно когда шестизначные - там часто-густо какие-то компитании типа 22332233. Но вот сейчас Конкорд прислал код 7777
Мне как-то на новую карту прислали ПИН-код: 0000
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Додано: Вів 20 кві, 2021 12:31
Вот что ваш выход из банка творит.
Сибарит написав:Стали известны банки, получившие в пятницу рефинанс на срок до 84 дней:
АТ "АКБ "КОНКОРД" 200 000,0
АТ "СКАЙ БАНК" 25 000,0
АТ "АП БАНК" 40 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 140 000,0
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