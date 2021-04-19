|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25
У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3849
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 874 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AleksD
, Flamingo
, gkost05
, ingtrans
, jay2004
, Koticoff
, S i m
, Spring
, wolt450
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор