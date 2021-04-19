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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25
Re: Конкорд
У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:05
Re: Конкорд
Мне вот что интересно - неужели рефинанс под 7.5% выгоднее брать, чем привлекать деньги на карточные счета, заинтересовывая ставками.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18
Re: Конкорд
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:20
2,25% на три года это разве привлекательные?
Привлекательные в СIB.
На срок от 18 месяцев и больше ставка 3,5% + бонус (скретч-картки +0,5% +0,75%, + 1%)
У меня получилось 4,5%
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