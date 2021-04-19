RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25

Re: Конкорд

У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 06.08.19
Подякував: 874 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:05

Re: Конкорд

stas_rst написав:
  ricardo написав:Ну і що вони добилися відміною безкоштовного P2P виходу?

того самого, що після 17.05 - 5% на залишок:)
король умер - да здравствует король. Тільки королівство інше
Мне вот что интересно - неужели рефинанс под 7.5% выгоднее брать, чем привлекать деньги на карточные счета, заинтересовывая ставками.
alter
 
Повідомлень: 553
З нами з: 14.05.08
Подякував: 305 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18

Re: Конкорд

  alter написав:неужели рефинанс под 7.5% выгоднее брать

можливо, на випадок масового виходу пересічних внаслідок грандіозного шухеру рефінанс від держави не такий болючий ... імхо

ПС. Хостінг поломався для картинок
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 27.02.19
Подякував: 521 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:20

  vitaliy_berdinskikh написав:У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.

2,25% на три года это разве привлекательные?
Привлекательные в СIB.
На срок от 18 месяцев и больше ставка 3,5% + бонус (скретч-картки +0,5% +0,75%, + 1%)
У меня получилось 4,5%

https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... .20212.pdf
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 971972973974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, Maksi2, Valeriy237, valya і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32180)
20.04.2021 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.