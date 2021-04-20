ingtrans написав:Так для для депозитов в валюте это никакого значения не имеет.
Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена, иногда даже лучше обменок - просто закидывать туда деньги или перекидвать между банками (заранее ж не угадаешь), и кладу/добавляю валюту не депозит.
ingtrans написав:Разве не 3,5% на 2?
По всей видимости то курс на 40 месяцев, но калькулятор на сайте показывает максимум 24 и курс на два года меньше чем на год.
vitaliy_berdinskikh написав:По всей видимости то курс на 40 месяцев, но калькулятор на сайте показывает максимум 24 и курс на два года меньше чем на год.
Так в цитируемом Вами сообщении выше дали ссылку на актуальные условия: 18-40 месяцев - 3,5%.
vitaliy_berdinskikh написав:Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена, иногда даже лучше обменок - просто закидывать туда деньги или перекидвать между банками (заранее ж не угадаешь), и кладу/добавляю валюту не депозит.
Обмен и депозиты - это всё-таки несколько разные вещи. Для валютных депозитов, ИМХО, более привычная картина - занес под фонд и забыл до самого возврата, ну разве что раз в несколько месяцев заходить за набежавшими процентами, если депозит предполагает их ежемесячную выплату.