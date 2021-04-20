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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25
Re: Конкорд
У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:05
Re: Конкорд
Мне вот что интересно - неужели рефинанс под 7.5% выгоднее брать, чем привлекать деньги на карточные счета, заинтересовывая ставками.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18
Re: Конкорд
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:20
2,25% на три года это разве привлекательные?
Привлекательные в СIB.
На срок от 18 месяцев и больше ставка 3,5% + бонус (скретч-картки +0,5% +0,75%, + 1%)
У меня получилось 4,5%
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:53
Re: Конкорд
Так в КИБ вообще 2%, и это на год. На два 1,75%. Если мы про бакс.
Ну и я ж не говорю что самые лучшие в мире. Но на общем фоне да, привлекательные. Как и к примеру в Изи. Как в КИБ.
В КИБ карты с платным обслуживанием, исходящий СЭП платный и не 0,5, а 1,5. Манисенд тоже платный. Плюс не увидел там онлайн-обмена.
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:00
Re: Конкорд
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:33
Re: Конкорд
Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена, иногда даже лучше обменок - просто закидывать туда деньги или перекидвать между банками (заранее ж не угадаешь), и кладу/добавляю валюту не депозит.
По всей видимости то курс на 40 месяцев, но калькулятор на сайте показывает максимум 24 и курс на два года меньше чем на год.
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:37
Re: Конкорд
К тому же на опыте ПУМБ-а: сдать в кассу валюту из обменки - квест. Да в принципе и не в обменках дело, в другом банке могут выдать не иделальные хрустящие купюры которые не примут в первом.
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:47
Re: Конкорд
Так в цитируемом Вами сообщении выше дали ссылку на актуальные условия: 18-40 месяцев - 3,5%.
Обмен и депозиты - это всё-таки несколько разные вещи. Для валютных депозитов, ИМХО, более привычная картина - занес под фонд и забыл до самого возврата, ну разве что раз в несколько месяцев заходить за набежавшими процентами, если депозит предполагает их ежемесячную выплату.
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