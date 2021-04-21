Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03
lubopytnaya написав: vitaliy_berdinskikh написав:
У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.
2,25% на три года это разве привлекательные?
Привлекательные в СIB.
На срок от 18 месяцев и больше ставка 3,5% + бонус (скретч-картки +0,5% +0,75%, + 1%)
У меня получилось 4,5%
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... .20212.pdf
вот интересно, а если бы в конкорде было бы 0,01 %%, а в СIB аж 0,02 %%, вы бы тоже говорили про какую-то привлекательность - ну да - аж в два раза !! там ты заработаешь за год 1 центс миллиона, а тут аж 2 цента )
Ка по мне что 2,5, что 3,5 % - это одинаковая нулевая ставка
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:09
wolt450 написав:
зглазив хтось сосєдок
з 23.04 черговий прорив
в айконі не буде добавок до ставок, вирівняються з відділенням
Все скидываемся на оплату neo-пикничка (ставками, платным p2p).
Хотя должно быть наоборот, по идее
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена
СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.
wig
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:57
wig написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена
СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.
Тут тоже СМС сегодня не ходили, как и в Форварде?
Igneus
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:05
Igneus написав: wig написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена
СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.
Тут тоже СМС сегодня не ходили, как и в Форварде?
Після 16-30 СЕП пішов...СМС прийшла.
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