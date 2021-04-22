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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:03

  lubopytnaya написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:У них пока что достаточно привлекательные проценты по депозитам в валюте.

2,25% на три года это разве привлекательные?
Привлекательные в СIB.
На срок от 18 месяцев и больше ставка 3,5% + бонус (скретч-картки +0,5% +0,75%, + 1%)
У меня получилось 4,5%

https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... .20212.pdf


вот интересно, а если бы в конкорде было бы 0,01 %%, а в СIB аж 0,02 %%, вы бы тоже говорили про какую-то привлекательность - ну да - аж в два раза !! там ты заработаешь за год 1 центс миллиона, а тут аж 2 цента )
Ка по мне что 2,5, что 3,5 % - это одинаковая нулевая ставка
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:09

  wolt450 написав:зглазив хтось сосєдок
з 23.04 черговий прорив
в айконі не буде добавок до ставок, вирівняються з відділенням

Все скидываемся на оплату neo-пикничка (ставками, платным p2p).
Хотя должно быть наоборот, по идее
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена

СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:57

  wig написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена

СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.

Тут тоже СМС сегодня не ходили, как и в Форварде?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:05

  Igneus написав:
  wig написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну, я к примеру уже отвык бегать по отделениям, в Конкорде и Изи очень приятные курсы обмена

СМС-ки не ходят. Попробуй обменяй, ага.

Тут тоже СМС сегодня не ходили, как и в Форварде?

Після 16-30 СЕП пішов...СМС прийшла.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:52

Что-то память барахлит... Подскажите, плиз: а "тянучка" Конкордовская... которая в ICON25... она тоже с комиссией или нет? Чтобы на карту Конкорда, а не с нее?

Закончился депозит на Моно, хотел часть туда забросить. В последний момент остановился: думаю, а есть комиссия или нет, если тянуть Конкордом...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:13

Соседки тянут без комиса.
Заграды - только на выход по п2п
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:35

Обновили Neo - наконец-то можно удалить карту другого банка.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:43

  lloydbanksua написав:Обновили Neo - наконец-то можно удалить карту другого банка.

Якийсь цей Нео недороблений. Видно лише два депозити. Малофункціональний і не зручний.
ricardo
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  #<1 ... 972973974975
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