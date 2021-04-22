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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17
ricardo написав: lloydbanksua написав:
Обновили Neo - наконец-то можно удалить карту другого банка.
Якийсь цей Нео недороблений. Видно лише два депозити. Малофункціональний і не зручний.
Это у них недавно сломалось, раньше можно было нажать кнопку "Показать все"
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