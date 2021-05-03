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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 18:28
Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:47
lloydbanksua написав:
Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
Укрсиб не зачисляет СЭП на счета в выходные дни
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velvet
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Додано: Суб 01 тра, 2021 20:35
lloydbanksua написав:
Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
думаю укрсиб в среду с утра зачислит
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uaprofi
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Додано: Суб 01 тра, 2021 20:37
uaprofi написав: lloydbanksua написав:
Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
думаю укрсиб в среду с утра зачислит
Думаю алла тоже. Но не потому что не хочет раньше, а потому что конь не выпустит раньше
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Flamingo
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Додано: Нед 02 тра, 2021 05:59
uaprofi написав:
думаю укрсиб в среду с утра зачислит
Скорее всего, хорошо, что сумму небольшую отправил.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:34
Flamingo написав: uaprofi написав: lloydbanksua написав:
Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
думаю укрсиб в среду с утра зачислит
Думаю алла тоже. Но не потому что не хочет раньше, а потому что конь не выпустит раньше
Я вчора на ГЛ конкорда питав чи відправляють вони СЕП і мені відповіли що ні. Я відправив із Моні, прийшло на Райф через півтори годинки
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Dimaa
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:40
Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:05
vitaliy_berdinskikh написав:
Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.
Пятого придет, тарапицца не надо
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 03 тра, 2021 21:17
WachtAmRhein написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.
Пятого придет, тарапицца не надо
Неделю или две назад товарищи (в хорошом понимании) с этого форума писали о проведении платежей в воскресенье. А я лично проверял работу в ночное время 14 апреля. Тоесть банк может работать 23/7. Но решил на майские забить болт на это.
Такой хоккей нам не нужен (с)
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vitaliy_berdinskikh
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