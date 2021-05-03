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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977978979980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 18:28

Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:47

  lloydbanksua написав:Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.

Укрсиб не зачисляет СЭП на счета в выходные дни
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:35

  lloydbanksua написав:Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.


думаю укрсиб в среду с утра зачислит
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:37

  uaprofi написав:
  lloydbanksua написав:Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.


думаю укрсиб в среду с утра зачислит

Думаю алла тоже. Но не потому что не хочет раньше, а потому что конь не выпустит раньше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 05:59

  uaprofi написав: думаю укрсиб в среду с утра зачислит

Скорее всего, хорошо, что сумму небольшую отправил.
lloydbanksua
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Повідомлень: 665
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Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:34

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:
  lloydbanksua написав:Тоже днем отправил сеп на укрсиб - пока глухо, ничего не пришло.


думаю укрсиб в среду с утра зачислит

Думаю алла тоже. Но не потому что не хочет раньше, а потому что конь не выпустит раньше


Я вчора на ГЛ конкорда питав чи відправляють вони СЕП і мені відповіли що ні. Я відправив із Моні, прийшло на Райф через півтори годинки
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:40

Re: Конкорд

Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.


Пятого придет, тарапицца не надо
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:17

  WachtAmRhein написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Позор банку: понедельник прошел, а первомайский платеж не пришел.


Пятого придет, тарапицца не надо

Неделю или две назад товарищи (в хорошом понимании) с этого форума писали о проведении платежей в воскресенье. А я лично проверял работу в ночное время 14 апреля. Тоесть банк может работать 23/7. Но решил на майские забить болт на это.
Такой хоккей нам не нужен (с)
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 3995
З нами з: 06.08.19
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  #<1 ... 977978979980
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