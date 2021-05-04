Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.
Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:16
Re: Конкорд
Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.
Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ignorabimus і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|