Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.
Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:16
Re: Конкорд
Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.
Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:56
Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів?
Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:17
Re: Конкорд
Если подходить серьёзно то первый вопрос: кому писать петиции ведь
Я пока не вижу как можно было бы на это повлиять кроме как долбить каждый интересующий банк в отдельности требуя от них публикации на сайте банка регламента работы переводов с описанеием всем общих правил и исключений или уведомления о том когда проводка платежей приостанавливается.
Я собственно и хочу попробовать подолбить Конкорд если подтвердится что СЭП НБУ работал все четыре дня и лишь по решению самого Конкорда переводы зависли. Введя комиссию за P2P они не оставили других способов переводов кроме СЭП - так пусть же дадут чёткую информацию когда у них переводы работают.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:46
Re: Конкорд
Альфа доречі каже, що мій СЕП у суботу пішов з неї на Конкорд, але сплив там лише о 9-й годині сьогодні. Може сам НБУ якось нестабільно СЕПи обробляв?..
А є тут хтось, в кого СЕП на вихідних прийшов у Конкорд, чи проблема саме на його боці?
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:29
Скорее именно в Конкорде дело, субботний СЕП он выпустил только сегодня утром.
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