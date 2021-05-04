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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:16

Re: Конкорд

Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.

Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.

Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.

Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів?

Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:17

Re: Конкорд

  kreuz написав:Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів?


Если подходить серьёзно то первый вопрос: кому писать петиции ведь НБУ по сути самостоятельный орган и не подконтролен ни кабинету министров, ни Верховной раде, ни президенту. При этом у него нет отдельного сайта петиций, а писать петицию президенту как это делает куча лоботрясов (пример 1, пример 2) это заведомо обрекать идею на провал даже если вдруг каким-то образом собрать под петицией 25000 подписей: президент просто отпишется что это не в его компетенции.

  kreuz написав:Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...

Я пока не вижу как можно было бы на это повлиять кроме как долбить каждый интересующий банк в отдельности требуя от них публикации на сайте банка регламента работы переводов с описанеием всем общих правил и исключений или уведомления о том когда проводка платежей приостанавливается.

Я собственно и хочу попробовать подолбить Конкорд если подтвердится что СЭП НБУ работал все четыре дня и лишь по решению самого Конкорда переводы зависли. Введя комиссию за P2P они не оставили других способов переводов кроме СЭП - так пусть же дадут чёткую информацию когда у них переводы работают.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:46

Re: Конкорд

Альфа доречі каже, що мій СЕП у суботу пішов з неї на Конкорд, але сплив там лише о 9-й годині сьогодні. Може сам НБУ якось нестабільно СЕПи обробляв?..

А є тут хтось, в кого СЕП на вихідних прийшов у Конкорд, чи проблема саме на його боці?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:29

  kreuz написав:Альфа доречі каже, що мій СЕП у суботу пішов з неї на Конкорд, але сплив там лише о 9-й годині сьогодні. Може сам НБУ якось нестабільно СЕПи обробляв?.. А є тут хтось, в кого СЕП на вихідних прийшов у Конкорд, чи проблема саме на його боці?

Скорее именно в Конкорде дело, субботний СЕП он выпустил только сегодня утром.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:59

  vitaliy_berdinskikh написав: первый вопрос: кому писать петиции

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

плюс тг-бот недавно запустили
@NBU_contact_bot
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:49

  Bosstone написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: первый вопрос: кому писать петиции

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

плюс тг-бот недавно запустили
@NBU_contact_bot

Это ж не петиция, это будет индивидуальное обращение которое скорей всего похоронят на сама первом этапе рассмотрения.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:55

  Bosstone написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: первый вопрос: кому писать петиции

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

плюс тг-бот недавно запустили
@NBU_contact_bot

Это ж не петиция, это будет индивидуальное обращение которое скорей всего похоронят на сама первом этапе рассмотрения.
vitaliy_berdinskikh
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