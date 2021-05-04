Додано: Сер 05 тра, 2021 09:17

kreuz написав: Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів? Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів?

kreuz написав: Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так... Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...

Если подходить серьёзно то первый вопрос: кому писать петиции ведьи не подконтролен ни кабинету министров, ни Верховной раде, ни президенту. При этом у него нет отдельного сайта петиций, а писать петицию президенту как это делает куча лоботрясов (пример, пример) это заведомо обрекать идею на провал даже если вдруг каким-то образом собрать под петицией 25000 подписей: президент просто отпишется что это не в его компетенции.Я пока не вижу как можно было бы на это повлиять кроме как долбить каждый интересующий банк в отдельности требуя от них публикации на сайте банка регламента работы переводов с описанеием всем общих правил и исключений или уведомления о том когда проводка платежей приостанавливается.Я собственно и хочу попробовать подолбить Конкорд если подтвердится что СЭП НБУ работал все четыре дня и лишь по решению самого Конкорда переводы зависли. Введя комиссию за P2P они не оставили других способов переводов кроме СЭП - так пусть же дадут чёткую информацию когда у них переводы работают.