kreuz написав:Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів?
Если подходить серьёзно то первый вопрос: кому писать петиции ведь НБУ по сути самостоятельный орган и не подконтролен ни кабинету министров, ни Верховной раде, ни президенту. При этом у него нет отдельного сайта петиций, а писать петицию президенту как это делает куча лоботрясов (пример 1, пример 2) это заведомо обрекать идею на провал даже если вдруг каким-то образом собрать под петицией 25000 подписей: президент просто отпишется что это не в его компетенции.
kreuz написав:Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...
Я пока не вижу как можно было бы на это повлиять кроме как долбить каждый интересующий банк в отдельности требуя от них публикации на сайте банка регламента работы переводов с описанеием всем общих правил и исключений или уведомления о том когда проводка платежей приостанавливается.
Я собственно и хочу попробовать подолбить Конкорд если подтвердится что СЭП НБУ работал все четыре дня и лишь по решению самого Конкорда переводы зависли. Введя комиссию за P2P они не оставили других способов переводов кроме СЭП - так пусть же дадут чёткую информацию когда у них переводы работают.
kreuz написав:Альфа доречі каже, що мій СЕП у суботу пішов з неї на Конкорд, але сплив там лише о 9-й годині сьогодні. Може сам НБУ якось нестабільно СЕПи обробляв?.. А є тут хтось, в кого СЕП на вихідних прийшов у Конкорд, чи проблема саме на його боці?
Скорее именно в Конкорде дело, субботний СЕП он выпустил только сегодня утром.
kreuz написав:Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів? Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...
kreuz написав:Колего, може вже треба якось через петицію вимагати від НБУ розробити нормативку задля обов'язкової публікації банками регламенту своїх платежів? Бо вони якось хочуть працюють, хочуть не працюють, а головне, мовчки так...
Так Пасха же! Разве можно працювати в такие дни?
Говорят что у оккупантов вообще 10 дней выходных, круче чем на Новый год.