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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52

Re: Конкорд

К слову уже обсуждали что с 17 мая будет 5% на остаток по картам?

Как-то совсем теряется смысл в карте банка. Разве что кешбек по непокрытым группам, но это надо One открывать: на депозитке нет процентов на остаток, а на виртуалке нет кешбека. Депозиты в гривне скучные, разве что в валюте но есть же и лучше предложения.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:56

Re: Конкорд

  vitaliy_berdinskikh написав:Как-то совсем теряется смысл в карте банка
Так Лушый интересен своим процессингом, СЭПом -- все быро и почти безотказно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:07

Re: Конкорд

кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:59

  uaprofi написав:кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?

Списывает с карты почти сразу, но приложение может не показать изменение - можно обновить баланс на главной странице, после этого обновит и балансы по картам.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:10

  uaprofi написав:кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?

Комиссию сразу списывает и показывает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20

По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:56

  lloydbanksua написав:По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.

Так вроде ж у Конкорда кешбек на всё (с некоторых карт).
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.

Так вроде ж у Конкорда кешбек на всё (с некоторых карт).

с Вани, но исключения есть
Amethyst
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