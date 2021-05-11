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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52
К слову уже обсуждали что с 17 мая будет 5% на остаток по картам?
Как-то совсем теряется смысл в карте банка. Разве что кешбек по непокрытым группам, но это надо One открывать: на депозитке нет процентов на остаток, а на виртуалке нет кешбека. Депозиты в гривне скучные, разве что в валюте но есть же и лучше предложения.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:56
vitaliy_berdinskikh написав:
Как-то совсем теряется смысл в карте банка
Так Лушый интересен своим процессингом, СЭПом -- все быро и почти безотказно
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Amethyst
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:07
кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?
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uaprofi
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:59
uaprofi написав:
кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?
Списывает с карты почти сразу, но приложение может не показать изменение - можно обновить баланс на главной странице, после этого обновит и балансы по картам.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:10
uaprofi написав:
кто переводил п2п - комиссию с карты банка зразу заметно или после проводки будет?
Комиссию сразу списывает и показывает.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20
По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:56
lloydbanksua написав:
По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.
Так вроде ж у Конкорда кешбек на всё (с некоторых карт).
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:59
vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав:
По поводу кешбека на новой почте - судя по всему начисляют.
Так вроде ж у Конкорда кешбек на всё (с некоторых карт).
с Вани, но исключения есть
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Amethyst
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