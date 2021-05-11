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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:16
lloydbanksua написав:cohan
на транспортные услуги тоже начисляется (метро), целых 8 копеек
Особенно после Пумба с 50%
там же куча mcc )) ну, метро есть и ладно ) надо на ПУМБ молиться, конечно, за месяц хорошо экономится
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:55
cohan написав:
там же куча mcc )) ну, метро есть и ладно ) надо на ПУМБ молиться, конечно, за месяц хорошо экономится
А что на него молиться, если он уже слился по КБ за свои.
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