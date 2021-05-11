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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:16

  lloydbanksua написав:cohan на транспортные услуги тоже начисляется (метро), целых 8 копеек :mrgreen: Особенно после Пумба с 50%


там же куча mcc )) ну, метро есть и ладно ) надо на ПУМБ молиться, конечно, за месяц хорошо экономится
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:55

  cohan написав: там же куча mcc )) ну, метро есть и ладно ) надо на ПУМБ молиться, конечно, за месяц хорошо экономится

А что на него молиться, если он уже слился по КБ за свои.
lloydbanksua
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  #<1 ... 980981982983
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