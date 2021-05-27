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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 20:47

Re: Конкорд

А с каких это пор сэп на доходную с моно с комисом?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 20:50

  andreyiskra написав:А с каких это пор сэп на доходную с моно с комисом?

Да всегда так было
Нашару зачисление СЭПа на Виртуалку и Ваню
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 21:02

Amethyst
Спасибо. В таком случае я лоханулся
andreyiskra
 
Повідомлень: 1133
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 14:22

Re: Конкорд

Коллеги! Подскажите где в НЕО архив платежей?
Кассандра
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Повідомлень: 1209
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:30

  Кассандра написав:Коллеги! Подскажите где в НЕО архив платежей?

С главной страницы слева(тяните направо) или можете нажать на человечка в верхнем левом углу. Квитанций там нет, просто список дебит/кредит по всем картам. Квитанции только через горячку
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 16:30

Re: Конкорд

со старых inJoy выдача в кассе осталась бесплатной?
vitaliian
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З нами з: 06.04.16
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 17:24

  vitaliian написав:со старых inJoy выдача в кассе осталась бесплатной?

Так. Долар з вана можна знімати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 22:22

  vitaliian написав:со старых inJoy выдача в кассе осталась бесплатной?

долар-євро-гривня безкоштовно
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:25

Re: Конкорд

Говорят, 15 июля запуск нео: https://youtu.be/VZBQHvODw3c
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:27

Re: Конкорд

А что там запускать? Не очень понимаю. Приложение Нео допили бы чтобы там наконец-то заработали функции доступные в иконе. В часности очень напрягает что не работает ни просмотр, ни создание депозитов. Добавление карты в Apple Pay из самого приложения. Ну и кучка кнопок в меню платежей карты сейчас недоступна (серые).
vitaliy_berdinskikh
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