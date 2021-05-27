Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 тра, 2021 20:47
А с каких это пор сэп на доходную с моно с комисом?
andreyiskra
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Додано: Чет 20 тра, 2021 20:50
andreyiskra написав:
А с каких это пор сэп на доходную с моно с комисом?
Да всегда так было
Нашару зачисление СЭПа на Виртуалку и Ваню
Amethyst
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Додано: Чет 20 тра, 2021 21:02
Amethyst Спасибо. В таком случае я лоханулся
andreyiskra
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Додано: Суб 22 тра, 2021 14:22
Коллеги! Подскажите где в НЕО архив платежей?
Кассандра
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Додано: Суб 22 тра, 2021 15:30
Кассандра написав:
Коллеги! Подскажите где в НЕО архив платежей?
С главной страницы слева(тяните направо) или можете нажать на человечка в верхнем левом углу. Квитанций там нет, просто список дебит/кредит по всем картам. Квитанции только через горячку
Hemi
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Додано: Нед 23 тра, 2021 16:30
со старых inJoy выдача в кассе осталась бесплатной?
vitaliian
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Додано: Нед 23 тра, 2021 17:24
vitaliian написав:
со старых inJoy выдача в кассе осталась бесплатной?
Так. Долар з вана можна знімати.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 23 тра, 2021 22:22
vitaliian написав: со старых inJoy
выдача в кассе осталась бесплатной?
долар-євро-гривня безкоштовно
stas_rst
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Додано: Чет 27 тра, 2021 17:25
Говорят, 15 июля запуск нео:
https://youtu.be/VZBQHvODw3c
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:27
А что там запускать? Не очень понимаю. Приложение Нео допили бы чтобы там наконец-то заработали функции доступные в иконе. В часности очень напрягает что не работает ни просмотр, ни создание депозитов. Добавление карты в Apple Pay из самого приложения. Ну и кучка кнопок в меню платежей карты сейчас недоступна (серые).
vitaliy_berdinskikh
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