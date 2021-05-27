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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:21
Предполагаю, что банк откроет удалённое открытие счёта череза BankID НБУ.
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MASolomko
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:33
MASolomko написав:Предполагаю, что банк откроет удалённое открытие счёта череза BankID НБУ.
Так и будет. Для этого есть карта litecard: https://all.neobank.one/
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