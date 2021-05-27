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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:21

Re: Конкорд

Предполагаю, что банк откроет удалённое открытие счёта череза BankID НБУ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:33

Re: Конкорд

MASolomko написав:Предполагаю, что банк откроет удалённое открытие счёта череза BankID НБУ.
Так и будет. Для этого есть карта litecard: https://all.neobank.one/
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