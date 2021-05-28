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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:21
Re: Конкорд
Предполагаю, что банк откроет удалённое открытие счёта череза BankID НБУ.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:33
Re: Конкорд
Так и будет. Для этого есть карта litecard:
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:16
Re: Конкорд
Не понятно что будет с обычными картами Конкорда которые в необанке уже показываются как неокарты.
И так тарифы были "без 100 грамм не разобраться", теперь вообще чёрт ногу сломит. Жижитализация.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:13
Последнее время у них были только одни "покращення", так что уже особо ничего не ожидаю, к сожалению.
Додано: Суб 29 тра, 2021 13:42
Случайно обнаружил, что банк закрыл мне гривневую карту InJoy (срок 01/24) и наверное счёт (пропали во всех банкингах). Давно не пользовался, по правде говоря.
Но всё равно хочу понимать причины и основание - буду звонить в понедельник...
Додано: Суб 29 тра, 2021 13:59
за неактивность, в нео карта светится в архиве как закрытая, но обещали разблокировать, если заеду в отделение
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