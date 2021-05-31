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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:06

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Подскажите, как безвозмездно, т.е. даром можно отправить гривневые платежи из Конкорда?
Суммы порядка 40грн :mrgreen:

У меня две карты: виртуальная и невиртуальная

За реквізитами банки отримувача.

А там есть такой раздел?
С шаблонами?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:10

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Подскажите, как безвозмездно, т.е. даром можно отправить гривневые платежи из Конкорда?
Суммы порядка 40грн :mrgreen:

У меня две карты: виртуальная и невиртуальная

За реквізитами банки отримувача.

А там есть такой раздел?
С шаблонами?

Платеж по реквизитам. Через веб версию или приложение Neo. В процессе создания отмечаете галочкой "сохранить шаблон" или что-то похожее
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:51

Re: Конкорд

  lubopytnaya написав:А там есть такой раздел?
С шаблонами?

В переказах розділ є.
Перший раз робите платьожик за реквізитами і зберігаєте шаблон...який потім можна озаглавити.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:03

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(

Что-то всё печальней и печальней судьба этого "финтеха".

А их представитель тут бывает?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Flamingo написав:Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(

Что-то всё печальней и печальней судьба этого "финтеха".

А их представитель тут бывает?

Колись був...зараз не появляється...та й питань особливих немає.
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