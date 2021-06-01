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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:06
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
Подскажите, как безвозмездно, т.е. даром можно отправить гривневые платежи из Конкорда?
Суммы порядка 40грн
У меня две карты: виртуальная и невиртуальная
За реквізитами банки отримувача.
А там есть такой раздел?
С шаблонами?
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lubopytnaya
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:10
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
Подскажите, как безвозмездно, т.е. даром можно отправить гривневые платежи из Конкорда?
Суммы порядка 40грн
У меня две карты: виртуальная и невиртуальная
За реквізитами банки отримувача.
А там есть такой раздел?
С шаблонами?
Платеж по реквизитам. Через веб версию или приложение Neo. В процессе создания отмечаете галочкой "сохранить шаблон" или что-то похожее
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la9
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:51
lubopytnaya написав:
А там есть такой раздел?
С шаблонами?
В переказах розділ є.
Перший раз робите платьожик за реквізитами і зберігаєте шаблон...який потім можна озаглавити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 01 чер, 2021 16:03
Flamingo написав:
Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(
Что-то всё печальней и печальней судьба этого "финтеха".
А их представитель тут бывает?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 01 чер, 2021 16:09
vitaliy_berdinskikh написав: Flamingo написав:
Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(
Что-то всё печальней и печальней судьба этого "финтеха".
А их представитель тут бывает?
Колись був...зараз не появляється...та й питань особливих немає.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:00
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав: Flamingo написав:
Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(
Что-то всё печальней и печальней судьба этого "финтеха".
А их представитель тут бывает?
Колись був...зараз не появляється...та й питань особливих немає.
а что тут интересного осталось? прОцент по валюте со свободным снятием?
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cohan
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:20
cohan пока 1.5 % по доллару...
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lloydbanksua
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