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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 01:20
lloydbanksua написав:
Похоже передумали и перенесли на месяц отмену кешбека по картам (кроме Neo/Lite Card, которые ещё нельзя оформить действующим клиентам.) с 01.08.2021.
Звідки інформація? Бо ні смс, ні в іб, ні дзвінком - не попереджали. Персмен мовчить
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AleksD
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