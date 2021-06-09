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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 01:20

  lloydbanksua написав:Похоже передумали и перенесли на месяц отмену кешбека по картам (кроме Neo/Lite Card, которые ещё нельзя оформить действующим клиентам.) с 01.08.2021.

Звідки інформація? Бо ні смс, ні в іб, ні дзвінком - не попереджали. Персмен мовчить
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:17

AleksD обновили тарифы на сайте + горячка подтвердила.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:23

Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:31

Re: Конкорд

Похоже что да - нету в украинским плейсторе.

А если попробовать перейти по нагугленной ссылке https://play.google.com/store/apps/deta ... .icon25app то показывает ошибку.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:10

  lloydbanksua написав:Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?

я пользуюсь, работает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:47

Re: Конкорд

Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?

я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:00

  alter написав:
Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?

я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится

Здається, в іконі він ніколи й не працював, в мене принаймні. Сепив завжди через веб замість додатку.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:19

  alter написав:
Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?

я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится

Никада там СЭПа и не было.
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:18

Amethyst

Но депозитов так всё так же нет.

Я надеюсь что вслед за приложением в плеймаркете они не прикроют сайт. Иначе вообще потеряет (для меня) смысл пользоваться этим банком.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:52

  vitaliy_berdinskikh написав:Amethyst

Но депозитов так всё так же нет.

Я надеюсь что вслед за приложением в плеймаркете они не прикроют сайт. Иначе вообще потеряет (для меня) смысл пользоваться этим банком.

Тюю, а я думал, шо у них и нема уже депозитофф. Я в икОну лет 100 уже не заходил.
А шо таки шото есть путнее, ну типа более 11%... лучче 15%? :lol:
Amethyst
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