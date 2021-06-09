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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 01:20
lloydbanksua написав:
Похоже передумали и перенесли на месяц отмену кешбека по картам (кроме Neo/Lite Card, которые ещё нельзя оформить действующим клиентам.) с 01.08.2021.
Звідки інформація? Бо ні смс, ні в іб, ні дзвінком - не попереджали. Персмен мовчить
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AleksD
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Додано: Чет 10 чер, 2021 08:17
AleksD обновили тарифы на сайте + горячка подтвердила.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:23
Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:31
Похоже что да - нету в украинским плейсторе.
А если попробовать перейти по нагугленной ссылке https://play.google.com/store/apps/deta ... .icon25app
то показывает ошибку.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:10
lloydbanksua написав:
Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
я пользуюсь, работает.
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Ромасик
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:47
Ромасик написав: lloydbanksua написав:
Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится
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alter
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:00
alter написав: Ромасик написав: lloydbanksua написав:
Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится
Здається, в іконі він ніколи й не працював, в мене принаймні. Сепив завжди через веб замість додатку.
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kreuz
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:19
alter написав: Ромасик написав: lloydbanksua написав:
Кто-то ещё пользуется моб.версией iCon25? Что-то не находит в Google Play. Они уже вырубили его?
я пользуюсь, работает.
Сэп сделать через него невозможно уже, счёт не вводится
Никада там СЭПа и не было.
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
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Amethyst
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Додано: Чет 10 чер, 2021 16:18
Amethyst
Но депозитов так всё так же нет.
Я надеюсь что вслед за приложением в плеймаркете они не прикроют сайт. Иначе вообще потеряет (для меня) смысл пользоваться этим банком.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 10 чер, 2021 16:52
vitaliy_berdinskikh написав:Amethyst
Но депозитов так всё так же нет.
Я надеюсь что вслед за приложением в плеймаркете они не прикроют сайт. Иначе вообще потеряет (для меня) смысл пользоваться этим банком.
Тюю, а я думал, шо у них и нема уже депозитофф. Я в икОну лет 100 уже не заходил.
А шо таки шото есть путнее, ну типа более 11%... лучче 15%?
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Amethyst
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