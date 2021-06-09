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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:00

Re: Конкорд

  Amethyst написав:А шо таки шото есть путнее, ну типа более 11%... лучче 15%?
Зимой 11% было, с тех времён ничего. Разве что курсы обмена по валюте, но проценты по валютным депозитам там на уровне чуть выше средних.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07

  Amethyst написав:И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше

На сэп там вообще нет лимитов, хоть 5 млн отправляйте, ничего не надо поднимать через горячку :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:08

  Amethyst написав:Никада там СЭПа и не было.
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше

В веб-иконе работает и сэп и п2п.
Остальные поделки не юзаю
mustbe
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  #<1 ... 987988989990
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