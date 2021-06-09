Зимой 11% было, с тех времён ничего. Разве что курсы обмена по валюте, но проценты по валютным депозитам там на уровне чуть выше средних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:00
Re: Конкорд
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:08
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