|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:00
Amethyst написав:
А шо таки шото есть путнее, ну типа более 11%... лучче 15%?
Зимой 11% было, с тех времён ничего. Разве что курсы обмена по валюте, но проценты по валютным депозитам там на уровне чуть выше средних.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4445
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07
Amethyst написав:
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
На сэп там вообще нет лимитов, хоть 5 млн отправляйте, ничего не надо поднимать через горячку
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:08
Amethyst написав:
Никада там СЭПа и не было.
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
В веб-иконе работает и сэп и п2п.
Остальные поделки не юзаю
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5573
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:39
Щось СоСо по 2 рази присилає СМС про зарахування грошенят на Вану.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37567
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|