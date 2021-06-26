Flamingo написав:

Еще пару слов о работе коня в СЭП НБУ в режиме 23/7. Как известно банчок в мае уже разочек "прокинул" с СЭПом своих клиентов на длинных "майский". Но закончить месяц-май банк тоже решил на минорной ноте - по СЭПу отправленному вчера в 18-11 сообщение в вайбер о проведении платежа пришло лишь сегодня в 9-18. Благо и сумма была не критичная (просто зашли деньги которые когда-то должны были быть но могли зайти и через 3 дня), и пополнял я просто пенсионку в скунсе "аби було". Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(